В названии закона есть слово "добровольно". Об этом рассказала нардеп от фракции "Слуга народа" Виктория Кинзбурская в эфире одного из украинских телеканалов.
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Можно оплатить небольшой налог
Однако депутат порекомендовала людям задекларировать доходы. Она отметила, что можно уплатить налог по ставке 5%, а не 19,5%. Чиновница назвала это подарком.
Вообще, когда деньги лежат под матрасом – это не очень хорошая история ни для экономики Украины, ни для людей вообще,
– отметила Кинзбурская.
Она добавила, что многие люди не могут объяснить, откуда у них накопления.
Кого касается закон
По словам депутата, налоговая амнистия касается людей, которые накопили наличные, а также заробитчан.
Кинзбурская отметила, что в Украине очень распространены случаи, когда люди получают зарплату в конвертах.
"Если у человека есть деньги, и он не может объяснить, где он их взял, если с них не платились налоги, то этот закон на него распространяется. Это хорошая история", – подытожила нардеп.
Налоговая амнистия: главное
- Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении единовременного добровольного декларирования физическими лицами активов и уплаты единоразового сбора в бюджет.
- Закон имеет целью вывести из тени доходы, скрытые от налогообложения. Инициатива должна привлечь в экономику дополнительные ресурсы.
- Важным в законе является то, что человек даже не должен подтверждать источники своих доходов.