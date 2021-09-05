В названии закона есть слово "добровольно". Об этом рассказала нардеп от фракции "Слуга народа" Виктория Кинзбурская в эфире одного из украинских телеканалов.

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Можно оплатить небольшой налог

Однако депутат порекомендовала людям задекларировать доходы. Она отметила, что можно уплатить налог по ставке 5%, а не 19,5%. Чиновница назвала это подарком.

Вообще, когда деньги лежат под матрасом – это не очень хорошая история ни для экономики Украины, ни для людей вообще,

– отметила Кинзбурская.

Она добавила, что многие люди не могут объяснить, откуда у них накопления.

Кого касается закон

По словам депутата, налоговая амнистия касается людей, которые накопили наличные, а также заробитчан.

Кинзбурская отметила, что в Украине очень распространены случаи, когда люди получают зарплату в конвертах.

"Если у человека есть деньги, и он не может объяснить, где он их взял, если с них не платились налоги, то этот закон на него распространяется. Это хорошая история", – подытожила нардеп.

Налоговая амнистия: главное