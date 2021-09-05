У назві закону є слово "добровільно". Про це розповіла нардепка від фракції "Слуга народу" Вікторія Кінзбурська в ефірі одного з українських телеканалів.
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Можна сплатити невеликий податок
Однак депутатка порекомендувала людям задекларувати доходи. Вона зазначила, що можна сплатити податок за ставкою 5%, а не 19,5%. Чиновниця назвала це подарунком.
Взагалі, коли гроші лежать під матрацом – це не дуже добра історія ні для економіки України, ні для людей взагалі,
– наголосила Кінзбурська.
Вона додала, що багато людей не можуть пояснити, звідки у них накопичення.
Кого стосується закон
За словами депутатки, податкова амністія стосується людей, які накопичили готівку, а також заробітчан.
Кінзбурська зазначила, що в Україні дуже поширені випадки, коли люди отримують зарплатню в конвертах.
"Якщо в людини є гроші, і вона не може пояснити, де вона їх взяла, якщо з них не сплачувались податки, то цей закон на неї розповсюджується. Це добра історія", – підсумувала нардепка.
Податкова амністія: головне
- Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами активів та сплати одноразового збору до бюджету.
- Закон має на меті вивести з тіні доходи, приховані від оподаткування. Ініціатива повинна залучити в економіку додаткові ресурси.
- Важливим у законі є те, що людина навіть не повинна підтверджувати джерела своїх доходів.