COVID-сертификат о получении бустера можно будет сформировать в приложении "Дия" после завершения всех технических работ. В Минцифре заявили, что он может появиться уже в конце этой недели.

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Как можно будет получить сертификат о бустерной дозе

Чтобы создать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в программе "Дия".

Когда данные обновятся, в документе появится информация о третьей дозе вакцины.

Бустерная доза вакцины будет показана в имеющемся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас,

– заявили в Минцифре.

Обратите внимание: После введения бустерной дозы срок действия COVID-сертификата продлевается на 270 дней. Обязательным основанием для получения сертификата является запись в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ).

Пока что сертификат о бустерной прививке недоступен. Но все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе прививок.

Как получить бустерную прививку

Минздрав рекомендует вводить бустерную прививку от 6 до 9 месяцев с момента прививки второй дозой (для людей с иммунодефицитом – от 3 до 6 месяцев).

Схема записи на бустер не изменилась. Вы можете позвонить в пункт или центр массовой вакцинации, или же записаться на прививку через приложение Helsi или на сайте системы. Также можно обратиться к своему семейному врачу, чтобы получить направление.

Какой препарат выбрать

Для бустерной дозы Минздрав рекомендует мРНК вакцину от компаний Moderna или Pfizer.

Тем, кто прививался CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводить бустерную дозу вакциной от Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала