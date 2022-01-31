COVID-сертифікат про отримання бустера можна буде сформувати у додатку "Дія" після завершення всіх технічних робіт. У Мінцифри заявили, що він може з'явитися вже наприкінці цього тижня.
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Як можна буде отримати сертифікат про бустерну дозу
- Щоб створити новий COVID-сертифікат, потрібно буде подати запит у програмі Дія.
- Коли дані оновляться, у документі з'явиться інформація про третю дозу вакцини.
Бустерна доза вакцини буде показана у наявному внутрішньому та міжнародному сертифікаті. Генерування сертифікату відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз,
– заявили в Мінцифрі.
Поки що сертифікат про бустерне щеплення недоступний. Але всі вакциновані третьою дозою можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень.
Як отримати бустерне щеплення
МОЗ рекомендує вводити бустерне щеплення від 6 до 9 місяців від моменту щеплення другою дозою (для людей з імунодефіцитом – від 3 до 6 місяців).
Схема запису на бустер не змінилась. Ви можете зателефонувати в пункт чи центр масової вакцинації, або ж записатись на щеплення через застосунок Helsi чи на сайті системи. Також можна звернутися до свого сімейного лікаря, щоб отримати скерування.
Який препарат обрати
- Для бустерної дози МОЗ рекомендує мРНК вакцину від компаній Moderna або Pfizer.
- Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною від Pfizer.
- За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу