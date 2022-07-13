Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. Он отметил, что дроны-камикадзе уместны для применения Силами Специальных Операций или нашими партизанскими отрядами. Для них это такое "тихое оружие", как решение специфических задач.

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По словам эксперта, использовать их против массированного количества, например, танков будет достаточно сложно. Ведь дронами-камикадзе нужно управлять с относительно небольшого расстояния.

Одиночный удар, скажем диверсионный, по определенным местам сосредоточения техники, по командным пунктам – это имеет смысл,

– объяснил Сергей Грабский.

Какая эффективность

Военный эксперт рассказал, если бы дроны-камикадзе были столь мощными и столь эффективными, уже давно нашли бы возможность создать десятки и сотни дешевых экземпляров.

Не забываем, что противник никоим образом не ослабляет свою работу. Он также создает разработки, которые позволяют сбивать дроны средствами радиоэлектронного поражения. Таким образом эффективность этого дрона снижается,

– сообщил Сергей Грабский.

"В каждом случае надо смотреть, что и для чего может согласиться в конкретной ситуации", – добавил Грабский.

Последние новости об использовании оружия украинскими защитниками

Украинские военные наносят меткие удары по складам российской армии на оккупированных территориях. В частности, вражеских боеприпасов стало меньше в Луганске.

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Джо Байден на следующей неделе отправится в турне по странам Ближнего Востока. Во время поездки глава США будет искать советское оружие для Украины.

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