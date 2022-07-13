Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. Він зазначив, що дрони-камікадзе доречні для застосування Силами Спеціальних Операцій або нашими партизанськими загонами. Для них це така "тиха зброя", як вирішення специфічних завдань.

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За словами експерт, використовувати їх проти масованої кількості, наприклад, танків буде досить складно. Адже дронами-камікадзе треба керувати з відносно невеликої відстані.

Поодинокий удар, скажімо диверсійний, по певних місцях зосередження техніки, по командних пунктам – це має сенс,

– пояснив Сергій Грабський.

Яка ефективність

Військовий експерт розповів, якби дрони-камікадзе були настільки потужними й настільки ефективними, вже б давно знайшли можливість створити десятки й сотні дешевих екземплярів.

Не забуваємо, що противник жодним чином не послаблює свою роботу. Він так само створює розробки, які дозволяють збивати дрони засобами радіоелектронного ураження. Таким чином ефективність цього дрону знижується,

– повідомив Сергій Грабський.

"В кожному випадку треба дивитися що й для чого може згодитися у конкретній ситуації", – додав Грабський.

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