Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Важливо Резніков анонсував гарні новини щодо зброї після розмови з главою Міноборони Німеччини

Він констатував, що останні тижні немає жодного дня, щоб не було "сюрпризів" для окупантів, коли накривають їх штаби, скупчення, місця зберігання зброї та техніки.

Ця зброя працює бездоганно: вона точно розуміє, куди треба влучити, і ці постріли влучають саме туди, куди потрібно влучати,

– зазначив Данілов.

10 липня міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Україна готується до деокупації південних територій, для чого накопичує мільйонну бойову силу, оснащену західною зброєю.

ЗСУ підривають склади з боєприпасами окупантів

Збройні Сили України протягом двох тижнів активно знищують російські склади боєкомплектів. Чи не щодня лунають вибухи на окупованих територіях. І цей процес лише набиратиме обертів. Про це сказав член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Відомо, що ЗСУ вже влучили приблизно у 30 складів.

За словами Веніславського, HIMARS мають більшу дальність (стріляють на відстань близько 70 кілометрів), і вони істотно змінили ситуацію на лінії фронту.

"Не випадково в пропагандистських новинах питанням постачання Україні західного озброєння приділяється так багато уваги", – каже він.

Член комітету ВР з нацбезпеки та оборони повідомив, що за останні дні знищено багато різних складів з боєприпасами і паливом, командних пунктів тощо. Це все заслуга і реактивних систем залпового вогню.