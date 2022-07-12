Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Важно Резников анонсировал хорошие новости об оружии после разговора с главой Минобороны Германии

Он констатировал, что последние недели нет ни одного дня, чтобы не было сюрпризов для оккупантов, когда накрывают их штабы, скопления, места хранения оружия и техники.

Это оружие работает безупречно: оно точно понимает, куда нужно попасть, и эти выстрелы попадают именно туда, куда нужно попадать,

– отметил Данилов.

10 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к деоккупации южных территорий, для чего накапливает миллионную боевую силу, оснащенную западным оружием.

ВСУ подрывают склады с боеприпасами оккупантов

Вооруженные Силы Украины в течение двух недель активно уничтожают российские склады боекомплектов. Ежедневно раздаются взрывы на оккупированных территориях. И этот процесс будет только набирать обороты. Об этом сказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Известно, что ВСУ уже попали примерно в 30 складов.

По словам Вениславского, HIMARS имеют большую дальность (стреляют на расстояние около 70 километров) и существенно изменили ситуацию на линии фронта.

"Не случайно в пропагандистских новостях вопросам поставок Украине западного вооружения уделяется так много внимания", – говорит он.

Член комитета ВР по нацбезопасности и обороне сообщил, что за последние дни уничтожено много разных складов с боеприпасами и топливом, командных пунктов и т.п. Это все заслуга и реактивные системы залпового огня.