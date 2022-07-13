Про це свідчать актуальні дані Генштабу ЗСУ станом на вечір 13 липня.

Важливо ЗСУ відбили 2 ворожі штурми на Слов'янському напрямку: карта бойових дій станом на 13 липня

Де окупанти отримали відсіч

На Харківському напрямку вже вкотре українські воїни відбили ворожий штурм біля Дементіївки. Наразі противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, що зазнали втрат особового складу та військової техніки.

Російські окупанти обстрілювали райони населених пунктів:

Харків,

Дементіївка,

Руські та Черкаські Тишки,

Слатине,

Прудянка,

Залиман,

Старий Салтів,

Петрівка,

Руська Лозова,

Уди,

Явірське,

Коробочкине та Перемога.

На Слов'янському напрямку противник здійснює вогневе ураження зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів:

Тетянівка,

Донецьке,

Райгородок,

Долина,

Дібрівне,

Курулька,

Мазанівка,

Вірнопілля,

Гусарівка,

Чепіль,

Велика Комишуваха,

Краснопілля та інших.

Завдав авіаудару поблизу Мазанівки. Штурмові дії у напрямках Іванівки та Долина наші захисники успішно відбили та відігнали окупантів назад.