Про актуальну ситуацію на фронті станом на ранок 13 липня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Що відбувається на різних напрямках – читайте далі.

Цікаво Побачив, навівся, вистрілив: неймовірна історія моряка, який збив російську ракету

Ситуація біля північних кордонів

На Волинському та Поліському напрямках відбулася ротація частини особового складу білоруських військ та техніки. Наразі триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області, що неподалік кордону з Україною.

Загроза ракетних ударів по Україні з білорусі досі зберігається.

На Сіверському напрямку склад та положення російських військ практично не змінилися. Окупанти з мінометів обстріляли позиції українських захисників в районі Вовківки Сумської області.



Карта бойових дій в Україні станом на 13 липня / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Харківщині

російські загарбники утримують на Харківському напрямку угруповання військ зі складу західного та східного військових округів. Їхнє основне завдання – оборонятися.

Окупанти не припиняють обстрілювати цивільне населення. Так, вони відкривали вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по Харкові, Соснівці, Дементіївці, Микільському, Питомнику, Слатиному, Прудянці, Іванівці та іншим населеним пунктам області.

Обстріли не припиняються й на Слов'янському напрямку. Збройні Сили України успішно відбили ворожий штурм у напрямку Довгенького та Долини. Ймовірно, росіяни і далі вестимуть штурм, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для наступу в напрямку Ізюм – Слов'янськ.



Окупанти знову обстрілювали Харківщину / Скриншот Liveuamap

Ситуація на Сході України

На Краматорському напрямку активних бойових дій загарбники не проводили. Водночас вони обстріляли Тетянівку, Миколаївку, Криву Луку, Сіверськ, Серебрянку та Спірне. Гатили росіяни зі ствольної артилерії та мінометів. Крім того, противник завдав авіаційного удару біля Верхньокам'янського.

активних бойових дій загарбники не проводили. Водночас вони обстріляли Тетянівку, Миколаївку, Криву Луку, Сіверськ, Серебрянку та Спірне. Гатили росіяни зі ствольної артилерії та мінометів. Крім того, противник завдав авіаційного удару біля Верхньокам'янського. На Бахмутському напрямку під російський вогонь потрапили Берестове, Білогорівка, Соледар, Покровськ, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершини, Травневе, Кодема, Торецьк і Шуми. Окупанти вели повітряну розвідку за допомогою безпілотника типу "Орлан-10", а також залучали ДРГ.

під російський вогонь потрапили Берестове, Білогорівка, Соледар, Покровськ, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершини, Травневе, Кодема, Торецьк і Шуми. Окупанти вели повітряну розвідку за допомогою безпілотника типу "Орлан-10", а також залучали ДРГ. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противних хоче скувати дії ЗСУ. Для цього росіяни гатили з артилерії по Коксохімічному заводі в Авдіївці, Веселому, Мар'їнці, Новомихайлівці, Павлівці, Залізничному, Білогір'я тощо.



Бойові дії на Сході України / Скриншот Liveuamap

Ситуація на Півдні України та в морі

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котляреве, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбакине. Все для того, щоб завадити перегрупуванню українських військових.

У Чорному та Азовському морях російські кораблі і далі блокують цивільне судноплавство. У готовності до завдання ракетних ударів по Україні перебувають 4 носії крилатих ракет типу "Калібр".



Що відбувається у південних областях / Скриншот Liveuamap

Це може вас зацікавити – звернення президента до українців за 12 липня: відео