Актуальні дані про ситуацію на фронті оприлюднив Генштаб ЗСУ. Про те, що відбувається на кожному з напрямків, читайте нижче.

Важливо Глава військової адміністрації Соледара спростував захоплення міста окупантами

Ситуація на Півночі та Сході

Станом на 141-ий день повномасштабної війни російські окупанти продовжують обстріл прикордонних районів на Сіверському напрямку. Сумщину загарбники обстрілюють зі своєї території.

Також під обстрілами перебувають населені пункти на Харківському напрямку.

Ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку низка населених пунктів перебувають під обстрілами окупантів. Загарбники намагалися вести штурмові дії у напрямку Курульки, однак наші воїни відбили атаку, тому ворог відступив.

На Краматорському напрямку окупанти застосовують ствольну й реактивну артилерію, а також авіацію для атак населених пунктів. Окупанти ведуть наступ у напрямку Верхньокам'янки. Там тривають бої.



Ситуація на Донбасі станом на 14 липня / Скриншот

На Бахмутському напрямку для обстрілів населених пунктів окупанти використовують танки, ствольну та реактивну артилерію та завдають авіаударів. Українським воїнам вдалося відбити наступ окупантів поблизу Кодеми та Вершини.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не вели активних дій, однак обстрілюють населені пункти та завдають авіаударів. Також загарбники наступали в напрямку Кам'янки та мали частковий успіх.

Ситуація на Півдні

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати свої зусилля на тому, щоб не допустити наступу Сил оборони України. Уздовж лінії зіткнення загарбники здійснюють обстріли за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії.



Ситуація на Півдні станом на 14 липня / Скриншот

У Чорному морі окупанти утримують у повній готовності 4 носії крилатих ракет, тому зберігається загроза завдання ракетних ударів по Україні. Важливо не ігнорувати повітряну тривогу, адже щодня окупанти цинічно атакують цивільні об'єкти, а передбачити, куди вони атакуватимуть наступного разу неможливо.



Карта бойових дій станом на 14 липня / Скриншот