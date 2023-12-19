Где прогнозируют осадки и когда снизится температура, в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Как изменится погода

Уже в эту пятницу погода в Украине будет несколько менять. С запада на территорию нашего государства приблизится атмосферный фронт. Центр циклона вообще находится над Балтийским морем.

Атмосферный фронт повлечет за собой 22 декабря ночью в западных областях, днем на Правобережье, а 23 декабря на Западе и Левобережье дожди. Ночью может быть с мокрым снегом. Остальные территории без существенных осадков,

– отметила Птуха.

Синоптик отметила, что в Карпатах 22 и 23 декабря будет наблюдаться мокрый снег. Ночью 0 – 5 мороза, днем около 0.

"Между тем на остальной территории ожидаем снижение температуры. В ночные часы уже от 4 тепла до 2 мороза, а днем всего 0 – 6 тепла", – рассказала Наталья Птуха.

Добавила, что на Юге еще останется 4 – 10 тепла.