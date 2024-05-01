24 Канал рассказывает, когда красить пасхальные яйца в этом году, чтобы не нарушить христианских верований и поскольку это продукт, который быстро портится, уберечь родных от пищевых отравлений. Заметим, что у православных верующих Пасха наступит 5 мая, пока же продолжается Страстная неделя.

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По церковным традициям, писанки на Пасху делают в те же дни, что и пекут кулич. Поэтому, красить яйца можно в Чистый четверг или Великую субботу. Вместе с паской в Великую субботу пасхальные яйца несут святить в церковь.

Яйца издавна были символом зарождения новой жизни. Пасхальное яйцо является символом Гроба Господня.

К слову, красить яйца непосредственно перед праздником нужно и потому, чтобы избежать пищевых отравлений.

Как красить яйца

Традиционно крашенки варят в шелухе лука. Современные хозяйки имеют множество лайфхаков, как покрасить яйца в разные цвета с помощью натуральных красителей. В частности, для этого используют куркуму, чай каркаде, сок свеклы и синюю капусту.



Современные украинцы красят яйца в разные цвета, не только красные / Фото Unsplash

А если времени и желания не хватает, то промышленных красителей в супермаркетах хватает, а в просторах интернета – интересных способов, как их декорировать.

Заметьте. Крашенками называют однотонные яйца, а писанками – расписанные вручную. "Классические" пасхальные яйца имеют желто-коричневый цвет.

Какие цвета выбрать

Чаще всего красят пасхальные яйца в горчично-красный цвет, зависит от насыщенности шелухи лука. С этим, предположительно, связана легенда о Марии Магдалине. После Воскресения Христа она рассказала об этом императору Тиберию, но тот не поверил и сказал: "Это невозможно, так же как не возможно белому яйцу стать красным". И в ту же минуту яйцо, которое держала Мария, – покраснело.