24 Канал розповідає, коли фарбувати крашанки цьогоріч, аби не порушити християнських вірувань та оскільки це продукт, який швидко псується, вберегти рідних від харчових отруєнь. Зауважимо, що у православних вірян Великдень настане 5 травня, наразі ж триває Страсний тиждень.

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За церковними традиціями, писанки на Великдень роблять у ті ж дні, що й печуть паску. Відтак, фарбувати яйця можна у Чистий четвер або Велику суботу. Разом із паскою у Велику суботу крашанки несуть святити до церкви.

Яйця здавна були символом зародження нового життя. Пасхальне яйце є символом Гроба Господнього.

До слова, фарбувати яйця перезпосередньо перед святом потрібно і тому, щоб уникнути харчових отруєнь.

Як фарбувати яйця

Традиційно крашанки варять у лушпинні цибулі. Сучасні господині мають безліч лайфхаків, як пофарбувати яйця у різні кольори за допомогою натуральних барвників. Зокрема, для цього використовують куркуму, чай каркаде, сік буряка та синю капусту.



Сучасні українці фарбують яйця у різні кольори, не лише червоні / Фото Unsplash

А якщо часу та бажання бракує, то промислових фарбарвників у супермаркетах вистачає, а в просторах інтернету – цікавих способів, як їх декорувати.

Зауважте. Крашанками називають однотонні яйця, а писанками – розписані вручну. "Класичні" крашанки мають жовто-коричневий колір.

Які кольори обрати

Найчастіше фарбують крашанки у гірчично-червоний колір, залежить від насиченості лушпиння цибулі. З цим, імовірно, пов'язана легенда про Марію Магдалину. Після Воскресіння Христа вона розповіла про це імператору Тиберію, але той не повірив і сказав: "Це неможливо, так само як не можливо білому яйцю стати червоним". І в ту ж хвилину яйце, яке тримала Марія, – почервоніло.