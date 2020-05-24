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Когда люди старше 60 лет смогут вернуться на работу после карантина: объяснения Степанова

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Люди пенсионного возраста пока не могут вернуться к работе
Люди пенсионного возраста пока не могут вернуться к работе / Волынь Infa

В Украине постепенно ослабляют карантинные ограничения. Однако среди условий – отстранение от работы людей в группе риска. Среди них и те, кому более 60 лет.

О том, когда люди старше 60 лет смогут вернуться на работу после карантина, спросили у главы Министерства здравоохранения Максима Степанова во время брифинга. Об этом сообщает 24 канал.

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Степанов так и не дал четкого ответа на вопрос, когда им можно будет вернуться к работе.

"То, что касается граждан, которые старше 60 лет – то это люди, которые входят в группу риска. И именно забота о здоровье этой категории граждан и говорит о том, что мы рекомендуем, что им надо находиться в самоизоляции", – ответил Степанов.

Как пример он привел тот факт, что больше, чем 70% летальных исходов при инфицировании коронавирусом приходится на людей старше 60 лет.

Важно! По состоянию на 24 мая в Украине заболели 20 986 человек, 7 099 выздоровели, 617 пациентов умерли. Среди инфицированных – 1530 детей и 4069 медиков.

"Поэтому мы и предлагаем им находиться в самоизоляции, пока у нас распространение коронавирусной болезни", – подытожил министр.

Ослабление карантина с 22 мая

С 22 мая в Украине прошел очередной этап ослабления карантина. В некоторых областях послабление начнется с 25 мая.

Каждая отрасль, которая возобновляет работу после карантина, получила свои рекомендации от Минздрава. Одно из них – временное отстранение от работы лиц в группе риска – тех, кто старше 60 лет или имеет хронические болезни.

послаблення карантину

Автор: Игорь Садженица
Теги: Здоровье Максим Степанов Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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