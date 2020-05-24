Коли люди старше 60 років зможуть повернутися на роботу після карантину: пояснення Степанова

В Україні поступово послаблюють карантинні обмеження. Однак серед умов – відсторонення від роботи людей в групі ризику. Серед них і ті, кому більш як 60 років.

Про те, коли люди старше 60 років зможуть повернутися на роботу після карантину спитали в очільника Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова під час брифінгу. Про це повідомляє 24 канал.

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Степанов так і не дав чіткої відповіді на питання, коли їм можна буде повернутися до роботи.

"Те, що стосується громадян, які старше 60 років – то це люди, які входять в групу ризику. І саме турбота про здоров'я цієї категорії громадян і говорить про те, що ми рекомендуємо, що їм треба перебувати в самоізоляції", – відповів Степанов.

Як приклад він навів той факт, що більше, аніж 70% летальних випадків при інфікуванні коронавірусом припадає на людей, які старше 60 років.

Важливо! Станом на 24 травня в Україні захворіли 20 986 людей, 7 099 одужали, 617 пацієнтів померли. Серед інфікованих – 1530 дітей та 4069 медиків.

"Тому ми й пропонуємо їм перебувати в самоізоляції, поки в нас розповсюдження коронавірусної хвороби", – підсумував міністр.

Послаблення карантину з 22 травня

З 22 травня в Україні відбувся черговий етап послаблення карантину. В деяких областях послаблення розпочнеться з 25 травня.

Кожна галузь, яка відновлює роботу після карантину, отримала свої рекомендації від МОЗ. Одне з них – тимчасове відсторонення від роботи осіб в групі ризику – тих, хто старше за 60 років або має хронічні хвороби.