Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 Канала дал свой прогноз относительно того, когда могут начаться переговоры между Украиной и Россией для прекращения боевых действий.

Смотрите также Тогда Путин уже не нужен за столом переговоров: какие рычаги влияния может применить Трамп

Когда могут состояться переговоры

Сейчас, по словам Мусиенко, который пополнил ряды военнослужащих ВСУ, есть заметный нарратив, в частности в медиа, что где-то на фронте украинские защитники отступили и что-то им не удается.

Но сегодня, по его убеждению, как никогда, Силам обороны Украины нужна поддержка, потому что Путин только того и хочет, чтобы произошел сбой, фронт начал сыпаться, а российские войска получили преимущество. Мусиенко отметил, что этого нельзя допустить.

"У меня был прогноз, что, возможно, осенью 2025 года может быть переговорный процесс после того, как завершится на поле боя весенняя и летняя кампании. Но понимание этого не может быть элементом, который расслабляет и при котором возникают мысли, что можно уже особо ни о чем не думать и не поддерживать Силы обороны", – отметил Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что надо не допустить, чтобы ситуация ухудшилась и пытаться ее определенным образом изменить.

Напомним, 47-й президент Соединенных Штатов Трамп назвал войну в Украине "самой страшной бойней со времен Второй мировой войны" и призвал к мирным переговорам. Он отметил, что его команда планирует разговор по этому поводу с президентом Украины Зеленским и российским диктатором Путиным. Сейчас Трамп разрабатывает концепцию для окончания боевых действий.