Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу дав свій прогноз щодо того, коли можуть розпочатися переговори між Україною та Росією задля припинення бойових дій.

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Коли можуть відбутися перемовини

Зараз, зі слів Мусієнка, який поповнив лави військовослужбовців ЗСУ, є помітний наратив, зокрема в медіа, що десь на фронті українські захисники відступили і щось їм не вдається.

Але сьогодні, за його переконанням, як ніколи, Силам оборони України потрібна підтримка, бо Путін тільки того і прагне, аби відбувся збій, фронт почав сипатися, а російські війська отримали перевагу. Мусієнко наголосив, що цього не можна допустити.

"В мене був прогноз, що, можливо, восени 2025 року може бути переговорний процес після того, як завершиться на полі бою весняна і літня кампанії. Але розуміння цього не може бути елементом, який розслабляє і коли з'являються думки, що можна вже особливо ні про що не думати й не підтримувати Сили оборони", – зазначив Мусієнко.

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що треба не допустити, аби ситуація погіршилась і намагатися її певним чином змінити.

Нагадаємо, 47-й президент Сполучених Штатів Трамп назвав війну в Україні "найстрашнішою бійнею з часів Другої світової війни" та закликав до мирних переговорів. Він зазначив, що його команда планує розмову щодо цього з президентом України Зеленським та російським диктатором Путіним. Нині Трамп розробляє концепцію для закінчення бойових дій.