Правительство приняло изменения еще 13 сентября. Они предполагают, что вакцинированные люди получат определенные привилегии.

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Министр Кабмина отметил, что постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года.

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В Украине станет больше COVID-сертификатов. В частности, введут "желтые" и "зеленые". Первые будут выдавать тем, кто получил только первую дозу прививки против коронавируса.

Ограничения желтой зоны не будут действовать, если 80% участников массовых мероприятий, образовательных учреждений, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортсменов и бассейнов будут с "зеленым" сертификатом COVID.

В случае введения красной зоны, учебные заведения будут работать, если 100% работников будут иметь "зеленый" сертификат. При наличии сертификатов о вакцинации, можно будет не отбывать самоизоляцию при пересечении границы.

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