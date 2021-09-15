Правительство приняло изменения еще 13 сентября. Они предполагают, что вакцинированные люди получат определенные привилегии.
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Министр Кабмина отметил, что постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года.
Новые правила карантина: что надо знать
В Украине станет больше COVID-сертификатов. В частности, введут "желтые" и "зеленые". Первые будут выдавать тем, кто получил только первую дозу прививки против коронавируса.
Ограничения желтой зоны не будут действовать, если 80% участников массовых мероприятий, образовательных учреждений, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортсменов и бассейнов будут с "зеленым" сертификатом COVID.
В случае введения красной зоны, учебные заведения будут работать, если 100% работников будут иметь "зеленый" сертификат. При наличии сертификатов о вакцинации, можно будет не отбывать самоизоляцию при пересечении границы.
Коронавирус в Украине: что известно
- В сентябре в Украине выросла заболеваемость коронавирусом. Например, за сутки 14 сентября выявили 4 640 случаев болезни.
- С начала пандемии COVID-19 инфицировались 2 325 796 украинцев.
- По состоянию на 15 сентября выздоровело – 2 225 130 человек. К сожалению, умерли 54 550 граждан.
- С начала вакцинальной кампании прививки сделали 6 028 879 человек.