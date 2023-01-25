По информации пресс-службы правительства Германии, Берлин хочет собрать для Украины два танковых батальона из этих танков в ближайшие сроки.
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Наша цель – быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2,
– отмечают в Бундесвере.
Когда начнутся обучение украинских военных
Отмечается, что Германия передает 14 танков Leopard 2 A6 из составов Бундесвера. Остальные европейские страны также передадут Украине танки Leopard-2.
В заявлении отмечают, что обучение украинских экипажей должно начаться в ближайшее время в Германии.
Кроме обучения, пакет помощи включает также логистику, предоставление боеприпасов и обслуживание систем.
Сколько танков может получить Украина
Заметим, что количество танков, которые будут в двух танковых батальонах, точно не указано. По украинским стандартам, в ВСУ танковый батальон, входящий в состав полка или батальона, состоит из 3 танков в каждом взводе, то есть из 31 танка.
А вот по образцу НАТО батальон состоит из 40 танков.
Все страны, изъявившие желание предоставить немецкие танки Украине, получат от Берлина соответствующее разрешение.
Долгожданное решение для Украины
- Напомним, что 25 января Германия согласовала передачу Украине роты танков Leopard 2 (14 танков) и разрешили реэкспорт другим странам.
- Накануне Нидерланды заявили о готовности передать Украине 18 танков Leopard 2, взятых в аренду у Германии. Также о готовности предоставить "леопарды" заявили Польша, Финляндия и Испания.