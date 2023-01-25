По информации пресс-службы правительства Германии, Берлин хочет собрать для Украины два танковых батальона из этих танков в ближайшие сроки.

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Наша цель – быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2,

– отмечают в Бундесвере.

Когда начнутся обучение украинских военных

Отмечается, что Германия передает 14 танков Leopard 2 A6 из составов Бундесвера. Остальные европейские страны также передадут Украине танки Leopard-2.

В заявлении отмечают, что обучение украинских экипажей должно начаться в ближайшее время в Германии.

Кроме обучения, пакет помощи включает также логистику, предоставление боеприпасов и обслуживание систем.

Сколько танков может получить Украина

Заметим, что количество танков, которые будут в двух танковых батальонах, точно не указано. По украинским стандартам, в ВСУ танковый батальон, входящий в состав полка или батальона, состоит из 3 танков в каждом взводе, то есть из 31 танка.

А вот по образцу НАТО батальон состоит из 40 танков.

Все страны, изъявившие желание предоставить немецкие танки Украине, получат от Берлина соответствующее разрешение.

Долгожданное решение для Украины

Напомним, что 25 января Германия согласовала передачу Украине роты танков Leopard 2 (14 танков) и разрешили реэкспорт другим странам.

Заметим, что одна рота ВСУ обычно содержит три взвода по 3 танка в каждом. Кроме того, прибавляется еще танк командира роты. То есть в общей сложности она насчитывает 10 единиц. При этом по стандартам НАТО рота состоит из 14 танков.