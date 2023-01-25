По информации пресс-службы правительства Германии, Берлин хочет собрать для Украины два танковых батальона из этих танков в ближайшие сроки.

К теме Германия передает ВСУ роту танков: объясняем, сколько Leopard 2 отправится в Украину

Наша цель – быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2,
– отмечают в Бундесвере.

Когда начнутся обучение украинских военных

Отмечается, что Германия передает 14 танков Leopard 2 A6 из составов Бундесвера. Остальные европейские страны также передадут Украине танки Leopard-2.

В заявлении отмечают, что обучение украинских экипажей должно начаться в ближайшее время в Германии.

Кроме обучения, пакет помощи включает также логистику, предоставление боеприпасов и обслуживание систем.

Сколько танков может получить Украина

Заметим, что количество танков, которые будут в двух танковых батальонах, точно не указано. По украинским стандартам, в ВСУ танковый батальон, входящий в состав полка или батальона, состоит из 3 танков в каждом взводе, то есть из 31 танка.

А вот по образцу НАТО батальон состоит из 40 танков.

Все страны, изъявившие желание предоставить немецкие танки Украине, получат от Берлина соответствующее разрешение.

Долгожданное решение для Украины

  • Накануне Нидерланды заявили о готовности передать Украине 18 танков Leopard 2, взятых в аренду у Германии. Также о готовности предоставить "леопарды" заявили Польша, Финляндия и Испания.