За інформацією пресслужби уряду Німеччини, Берлін хоче зібрати для України два танкових батальйони з цих танків у найближчі терміни.
До теми Німеччина передає ЗСУ роту танків: пояснюємо, скільки Leopard 2 відправиться в Україну
Наша мета – швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2,
– наголошують у Бундесвері.
Коли розпочнуться навчання українських військових
Зазначається, що Німеччина передає 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Інші європейські країни також передадуть Україні танки Leopard-2.
У заяві наголошують, що навчання українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині.
Окрім навчання, пакет допомоги включає також логістику, надання боєприпасів та обслуговування систем.
Скільки танків може отримати Україна
Зауважимо, що кількість танків, які будуть у двох танкових батальйонах точно не вказана. За українськими стандартами, в ЗСУ танковий батальйон, що входить до складу полку чи батальйону, складається з 3 танків у кожному взводі, тобто з 31 танка.
А от за зразком НАТО, то мова може йти про два батальйони, у кожному з яких буде по 40 Leopard.
Усі країни, які виявили бажання надати німецькі танки Україні, отримають від Берліна відповідний дозвіл.
Довгоочікуване рішення для України
- Нагадаємо, що 25 січня Німеччина погодила передачу Україні роти танків Leopard 2 (14 танків) і дозволила реекспорт іншим країнам.
- Зауважимо, що одна рота ЗСУ зазвичай містить три взводи по 3 танки у кожному. Крім того, додається ще танк командира роти. Тобто загалом вона налічує 10 одиниць. При цьому, за стандартами НАТО рота складається з 14 танків.
- Напередодні Нідерланди заявили про готовність передати Україні 18 танків Leopard 2, які вони взяли оренду у Німеччини. Також про готовність надати "леопарди" заявили Польща, Фінляндія та Іспанія.