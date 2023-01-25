За інформацією пресслужби уряду Німеччини, Берлін хоче зібрати для України два танкових батальйони з цих танків у найближчі терміни.

До теми Німеччина передає ЗСУ роту танків: пояснюємо, скільки Leopard 2 відправиться в Україну

Наша мета – швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2,

– наголошують у Бундесвері.

Коли розпочнуться навчання українських військових

Зазначається, що Німеччина передає 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Інші європейські країни також передадуть Україні танки Leopard-2.

У заяві наголошують, що навчання українських екіпажів мають розпочатися найближчим часом у Німеччині.

Окрім навчання, пакет допомоги включає також логістику, надання боєприпасів та обслуговування систем.

Скільки танків може отримати Україна

Зауважимо, що кількість танків, які будуть у двох танкових батальйонах точно не вказана. За українськими стандартами, в ЗСУ танковий батальйон, що входить до складу полку чи батальйону, складається з 3 танків у кожному взводі, тобто з 31 танка.

А от за зразком НАТО, то мова може йти про два батальйони, у кожному з яких буде по 40 Leopard.

Усі країни, які виявили бажання надати німецькі танки Україні, отримають від Берліна відповідний дозвіл.

Довгоочікуване рішення для України