Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он также подчеркнул, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

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Отопительный сезон в Киеве начнется 20 октября

Завтра, 20 октября, начнем в столице отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения. Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя, прежде всего, из погодных условий. Постепенное похолодание и низкая температура ночью,

– заявил Кличко

Также, добавил мэр, важный фактор для начала отопительного сезона - необходимость экономить электроэнергию. Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.

По его словам, коммунальные службы готовятся работать в усиленном режиме.

"В сложных условиях военного положения в Киеве провели все необходимые подготовительные работы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Поскольку враг целит в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг. Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы", – отметил Виталий Кличко.

Мэр также напомнил, что подключение учреждений социальной сферы к теплоснабжению началось раньше по индивидуальным заявкам. Многие социальные учреждения оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально.

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