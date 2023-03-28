Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель во время встречи с президентом Молдовы. Кстати, чиновник объявил о выделении около миллиарда евро помощи. Деньги пойдут в поддержку стабильности Молдовы.

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Евросоюз готовит отчет

Мишель анонсировал, что вскоре Европейская комиссия опубликует отчет о прогрессе Украины и Молдовы на пути к евроинтеграции. После результатов станет ясно, когда могут начать переговоры о вступлении стран-кандидатов в ЕС.

На основании этого отчета я намерен поднять вопрос о начале переговоров со всеми тремя странами (Украина, Молдова, Грузия – 24 Канал) об их приеме в ЕС,

– сказал политик.

Он уточнил, вероятно, вопрос о начале переговоров о вступлении Молдовы и Украины в Евросоюз будет рассмотрен на саммите в декабре 2023 года.

Что этому предшествовало

Украина и Молдова в июне прошлого года получили статус кандидата в ЕС. В то же время Грузии пока отказали в предоставлении статуса.

В феврале 2023 стало известно, что Евросоюз согласился предоставить Украине промежуточную оценку выполнения ею семи критериев, полученных со статусом кандидата. Этот шаг Брюсселя должен ускорить переговоры с Украиной о вступлении в ЕС.