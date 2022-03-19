Черные Запорожцы, видимо, вдохновились примером смелой украинки, назвавшей орков удобрением. Правда, использовали совсем другое растение.

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Лежит оккупант, а из его тела прорастает сирень

По мнению украинских бойцов, Россия не должна процветать. А если такое произойдет, то только так – из тела мертвого оккупанта прорастает сирень.

Почему Черные Запорожцы выбрали именно это растение – неизвестно. Можно предположить: потому что сейчас продолжается весна и вскоре чуть ли не в каждом дворе будет расцветать сирень. Ведь это дерево – одно из самых популярных в Украине.

Когда нам говорят, что Россия процветает, в 72 ОМБр имени Черных Запорожцев видят это так. Слава Украине,

– подписали рисунок бойцы.

Добавим, что автор этого шедевра – Александр Грехов.

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Именно таким является процветание России в глазах Черных Запорожцев / Рисунок взят с фейсбук страницы 72 омбре

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