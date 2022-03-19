Чорні Запорожці, мабуть, надихнулися прикладом сміливої українки, яка назвала орків добривом. Щоправда, використали зовсім іншу рослину.

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Лежить окупант, а з його тіла проростає бузок

На думку українських бійців, Росія не повинна процвітати. А якщо таке відбудеться, то лише так – з тіла мертвого окупанта проростає бузок.

Чому Чорні Запорожці вибрали саме цю рослину – невідомо. Можна припустити: тому що зараз триває весна та невдовзі ледь не у кожному дворі розквітатиме бузок. Адже це дерево – одне з найпопулярніших в Україні.

Коли нам говорять, що росія процвітає, у 72 ОМБр імені Чорних Запорожців бачать це так. Слава Україні,

– підписали малюнок бійці.

Додамо, що автор цього шедевру – Олександр Грехов.

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Саме таким є процвітання Росії в очах Чорних Запорожців / Малюнок взято з фейсбук сторінки 72 ОМБр

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