Показуємо та розповідаємо, як українці мужньо дають відсіч ворогам, не лякаючись ні танків, ні автоматів, ні цілих колон техніки.

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Наприклад, у місті Генічеськ Херсонської області жінка пропонувала озброєному окупанту покласти соняшникове насіння в кишені, щоб після смерті ворогів хоча б соняшники виросли.

Українець поблизу міста Шепетівка у Хмельницькій області пішов до окупантів із гаслом "Слава Україні!" та пропонував сказати "паляниця". Озброєні військові вимагали у чоловіка перестати знімати на камеру, але чоловік мужньо відповів, що на свої землі має право знімати все, що завгодно.

Відважна українська жінка з Конотопу навела "порчу" на російського солдата та запевнила його, що завтра у нього "член стояти не буде". Жінка додала: у Конотопі кожна друга – відьма.

Українка насварила російських окупантів, які її зупинили та вимагали показати паспорт в селі Житнє Сумської області. Жінка відмовилася показувати паспорт та сказала, щоб росіяни забиралися геть з нашої землі.

Я до вас не ходжу, я на вашій землі нікого не вбиваю! Навіщо ви сюди прийшли?

– запитала жінка.

Окрім того, українці безстрашно кидаються на російські танки, навіть не маючи ніякої зброї. Вони просто стоять перед колонами техніки й не дають ворогу проїхати.

У Мелітополі місцеві перегородили дорогу та голосно скандували "окупанти!", не пропускаючи техніку росіян.

Українська бабуся пригрозила окупантам сокирою та порекомендувала сидіти вдома.

Хай вдома в себе порядки наводять. На своїй землі засралися по самі вуха. Повно землі стоїть порожньої та бур’янами поростають,

– зауважила бабуся.

У Херсоні окупанти намагалися забрати у місцевих жителів українські прапори, але ті дали їм відсіч і не віддали прапори.

У Мелітополі чоловік прийшов до російських військових та експресивно запитував у них, що ж вони тут роблять. Те, що поряд не було нікого, окрім озброєних окупантів, його взагалі не налякало.

Українці також активно пропонують окупантам здаватися. Росіянам сказали: якщо вони хочуть здатися, то потрібно скласти зброю та зняти амуніцію. Якщо ж ті будуть "рипатися", чоловік пообіцяв застосувати рушницю.