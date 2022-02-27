Юрій Журавель щодня викладає в соцмережі малюнки про актуальні події.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

В перший день російського вторгнення він опублікував "еволюцію росіян", на яких чекає повернення додому в поліетиленових мішках з написом "груз 200".



Ілюстрація Юрія Журавля

Показав він і обіцяний президентом Зеленським шашлик у травні. Правда смажитимуть на вогні свинопутіна.



Ілюстрація Юрія Журавля

Не обійшов стороною художник і пораду російським окупантам покласти в кишеню насіння, щоб воно потім проросло, коли їх прийме українська земля як добриво. І нагадав, що варто казати "в Україну", а не "на Україну".



Ілюстрація Юрія Журавля

А також віддав шану українським воїнам з острова Зміїний, які не побоялися послати російський корабель.



Ілюстрація Юрія Журавля