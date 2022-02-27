Юрий Журавель ежедневно публикует в соцсети рисунки об актуальных событиях.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

В первый день российского вторжения он опубликовал "эволюцию россиян", которых ждет возвращение домой в полиэтиленовых мешках с надписью "Груз 200".

Иллюстрация Юрия Журавля

Показал он и обещанный президентом Зеленским шашлык в мае. Правда, будут жарить на огне свинопутина.

Иллюстрация Юрия Журавля

Не обошел стороной художник и совет российским оккупантам положить в карман семена, чтобы они потом проросли, когда их примет украинская земля как удобрение. И напомнил, что следует говорить "в Украину", а не "на Украину".

Иллюстрация Юрия Журавля

А также честь украинских воинов с острова Змеиный, которые не побоялись послать российский корабль.



Иллюстрация Юрия Журавля