Голосование за нового главу Нацбанка может произойти уже 17 июля. В то же время кандидатуры на эту должность официально не представлены.

Такую информацию обнародовала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Интерфакс-Украина.

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Депутат отметила, что Владимир Зеленский уговорил народных депутатов не уходить в отпуск в ближайшее время именно для того, чтобы в ближайшее время назначить главу Национального банка.

Президент призвал никому не брать билеты в далекие отпуска, потому что надо будет собраться еще на внеочередное заседание для представления и назначения председателя Национального банка,

– заявила Василевская-Смаглюк.

Еще один депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Телеграме написал, что есть несколько кандидатов на должность главы НБУ, однако нардепы должны окончательно определиться 15 июля.

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В то же время во время заседания фракции парламентарии утвердили кандидатуры на должность главы Антимонопольного комитета и вице-премьера по ОПК.

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