Когда нардепы могут проголосовать за нового главу НБУ: заявление "слуг народа"
Голосование за нового главу Нацбанка может произойти уже 17 июля. В то же время кандидатуры на эту должность официально не представлены.
Такую информацию обнародовала нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает Интерфакс-Украина.
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Депутат отметила, что Владимир Зеленский уговорил народных депутатов не уходить в отпуск в ближайшее время именно для того, чтобы в ближайшее время назначить главу Национального банка.
Президент призвал никому не брать билеты в далекие отпуска, потому что надо будет собраться еще на внеочередное заседание для представления и назначения председателя Национального банка,
– заявила Василевская-Смаглюк.
Еще один депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Телеграме написал, что есть несколько кандидатов на должность главы НБУ, однако нардепы должны окончательно определиться 15 июля.
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В то же время во время заседания фракции парламентарии утвердили кандидатуры на должность главы Антимонопольного комитета и вице-премьера по ОПК.
Отставка главы НБУ: главное
- 1 июля Яков Смолий заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ. Причиной этого он назвал политическое давление.
- Впоследствии Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде соответствующий проект постановления, а нардепы поддержали отставку Смолия.
- Сейчас временной исполняющей обязанности главы НБУ является Екатерина Рожкова.
- Экономисты и представители иностранных организаций поддержали Смолия.
- Отставка Смолия стала угрозой для дальнейшего сотрудничества с МВФ. Ведь соглашение между Украиной и МВФ предусматривает независимость Нацбанка.