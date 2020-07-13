Голосування за нового очільника Нацбанку може відбутися вже 17 липня. Водночас кандидатури на цю посаду офіційно не представлені.

Таку інформацію оприлюднила нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Депутатка зазначила, що Володимир Зеленський вмовив народних депутатів не їхати у відпустки найближчим часом саме для того, щоб найближчим часом призначити главу Національного банку.

Президент закликав нікому не брати квитки в далекі відпустки, тому що треба буде зібратися ще на позачергове засідання для представлення та призначення голови Національного банку,

– заявила Василевська-Смаглюк.

Ще один депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у телеграмі написав, що є кілька кандидатів на посаду голови НБУ, однак нардепи мають остаточно визначитися 15 липня.

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Водночас під час засідання фракції парламентарі затвердили кандидатури на посаду глави Антимонопольного комітету та віцепрем'єра з ОПК.

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