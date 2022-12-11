Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Ранее сообщалось о том, что в Одессе начались проблемы с водой.
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Последствия ударов серьезны
Братчук отметил, что последствия ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Одессе очень серьезны. Город и часть региона фактически полностью обесточены, но сохранялась электроэнергия на объектах критической инфраструктуры. Аварийные бригады работают, электроэнергия понемногу возвращается и через несколько дней вернется и к бытовым потребителям.
Мы не говорим о том, что через несколько часов весь город может засиять или регион. Не хватает мощностей, на восстановление которых задействовано 206 аварийных бригад. Водоснабжение, водоотвод и отопление есть. Утром 11 декабря были небольшие проблемы: исчезло энергоснабжение насосов, и были перебои с питьевой водой в разных районах города, но пока техническую воду людям подвозят,
– заметил представитель Одесской областной военной администрации.
Братчук о том, когда в Одессе возобновят энергоснабжение: смотрите видео
Сообщение о 2 – 3 месяцах
Он продолжил, что якобы призывы от местных властей по эвакуации из региона не соответствуют действительности, и СБУ уже проверяет, откуда они взялись. Относительно 2-3 месяцев говорилось о восстановлении именно объектов энергетической инфраструктуры. Не достаточно ответственные телеграмм-каналы и некоторые СМИ вынесли это в заголовок: "Света в Одессе не будет 2-3 месяца".
"Конечно, люди, которые не мыслят критически читают только заголовки и верят. Речь идет о 2-3 местах на полное восстановление пострадавших объектов энергетической инфраструктуры. Уже могу сказать, что света не было 2,5 суток, а утром 11 декабря лампочка засияла", – подчеркнул Братчук.
Ситуация в Одесской области: последние новости
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