Это в комментарии NV накануне рассказала Наталья Птуха. Синоптик Укргидрометцентра спрогнозировала, когда уже ощутимо снизится температура.

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Когда в Украине ощутимо похолодает

Синоптик отметила, что сентябрь 2024 года по итогам месяца после соответствующих подсчетов специалистов, возможно, даже признают аномально теплым.

Птуха рассказывала, что в течение недели продолжит удерживаться преимущественно сухая теплая погода. Днем +20 – +27 градусов. Ночью в пределах +7 – +14, на Юге до +17. В Карпатах, конечно, прохладнее, в частности, +4 – +9 и +15 – +19 соответственно.

Кстати, синоптик прогнозировала, что 27 – 28 сентября еще будет настоящее лето. Ночью +11 – +17 градусов, днем +22 – +28. Только в западных областях днем +14 – +20 градусов.

Наталья Птуха также заметила, что октябрь уже принесет в Украину немного осенней свежести. Так, если сейчас днем преимущественно +20 – +25, то в начале следующего месяца на большей части территории нашего государства температура уже не будет выше +15 – +20 градусов.

"Температура воздуха немного снизится и будет приближаться к климатической норме", – сказала синоптик.