Це у коментарі NV напередодні розповіла Наталія Птуха. Синоптикиня Укргідрометцентру спрогнозувала, коли вже відчутно знизиться температура.

До теми Як довго ще триватиме метеорологічне літо: коли почнеться справжня осінь

Коли в Україні відчутно похолодає

Синоптикиня зауважила, що вересень 2024 року за підсумками місяця після відповідних підрахунків фахівців, можливо, навіть визнають аномально теплим.

Птуха розповідала, що протягом тижня продовжить утримуватися переважно суха тепла погода. Вдень +20 – +27 градусів. Вночі в межах +7 – +14, на Півдні до +17. В Карпатах, звичайно, прохолодніше, зокрема, +4 – +9 градусів і +15 – +19 відповідно.

До речі, синоптикиня прогнозувала, що 27 – 28 вересня ще буде справжнє літо. Вночі +11 – +17 градусів, вдень +22 – +28. Тільки в західних областях вдень +14 – +20 градусів.

Наталія Птуха також зауважила, що жовтень уже принесе в Україну трохи осінньої свіжості. Так, якщо зараз вдень переважно +20 – +25, то на початку наступного місяця на більшій частині території нашої держави температура вже не буде вищою за +15 – +20 градусів.

"Температура повітря трошки знизиться і наближатиметься до кліматичної норми", — сказала синоптикиня.