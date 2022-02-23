Новости о коронавирусе в Украине 23 февраля
В Украине 25 тысяч инфицированных и более 3 тысяч госпитализированных с COVID-19
Источник: Минздрав
В больницы попали 3140 человек с COVID-19 или подозрением на наличие болезни. От осложнений недуга, к сожалению, скончались 297 пациентов. Зато поправились – 37 432 человека, что является рекордным количеством с начала пандемии.
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Темпы тестирования выросли
За прошедшие сутки в Украине провели 113 396 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в частности:
- 47 206 – методом ПЦР;
- 5 691 – методом ИФА;
- 60 499 – исследований экспресс-тестами на антиген.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 3699;
- Винницкая область – 523;
- Волынская область – 786;
- Днепропетровская область – 2343;
- Донецкая область – 1523;
- Житомирская область – 870;
- Закарпатская область – 385;
- Запорожская область – 1274;
- Ивано-Франковская область – 424;
- Киевская область – 1317;
- Кировоградская область – 414;
- Луганская область – 701;
- Львовская область – 557;
- Николаевская область – 1120;
- Одесская область – 1142;
- Полтавская область – 1686;
- Ровенская область – 617;
- Сумская область – 591;
- Тернопольская область – 372;
- Харьковская область – 767;
- Херсонская область – 792;
- Хмельницкая область – 1173;
- Черкасская область – 1323;
- Черновицкая область – 294;
- Черниговская область – 369.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая статистика распространения COVID-19
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 783 835 случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 февраля поправились 4 023 033 человека. Впрочем, к сожалению, болезнь унесла жизни 105 229 наших граждан.
Сколько украинцев сделали прививки против коронавируса и какими вакцинами
Источник: Минздрав
С начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 жителей страны, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 человек. Дополнительную дозу для усиления действия вакцины сделали 27,4 тысяч человек. Бустерную прививку получили около 702 тысяч граждан.
Какие вакцины выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 017 894,
- Coronavac – 5 004 363,
- AstraZeneca – 1 639 788,
- Moderna – 1 542 738,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Какой будет заболеваемость в начале марта: в НАН дали новый прогноз распространения COVID-19
Источник: НАН Украины
Ученые Национальной академии наук опубликовали актуальный прогноз распространения коронавируса в Украине в начале марта. Суточная заболеваемость будет колебаться от 13 до 26 тысяч случаев. При этом, по прогнозам ученых, среднее количество новых случаев будет равно 23 799 в течение недели 23 февраля – 1 марта 2022 года. И 20 076 – в течение недели 2 – 8 марта 2022 года.
Прогнозируемое количество новых случаев по результатам вычислений статистической моделью Prophet / Инфографика НАН
Желтую зону карантина снова сократили: актуальная карта Минздрава
Источник: Минздрав
Министерство здравоохранения обновило карантинную карту Украины. Количество областей в желтой зоне уменьшилось – в ней осталось всего три области: Львовская, Харьковская и Черновицкая.
В красной зоне карантина по-прежнему 5 областей:
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Луганская,
- Ровненская,
- Хмельницкая.
В других регионах оранжевый уровень эпиднебезопасности.
Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава
Ляшко рассказал, что нужно, чтобы в Украине отменили карантин
Источник: 24 канал
Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что карантинные ограничения в Украине могут ослабить уже весной или летом. Отменить карантин могут при высоких уровнях вакцинации – от 70% взрослого населения.
Стало известно, когда украинцы смогут прививаться вакциной собственного производства
Источник: 24 канал
Министр здравоохранения Виктор Ляшко ожидает, что уже в середине весны с линии сойдет первая украинская вакцина, произведенная в Украине. Руководитель ведомства отмечает, что вопрос разработки украинской вакцины – в повестке дня.
В Минздраве разрешили открывать флакон вакцины для одного пациента
Источник: 24 канал
В Украине теперь врачи могут открывать флакон с многодозной вакциной против COVID-19 для одного пациента. То есть врачам не нужно ждать, пока соберется необходимое количество людей для вакцинации.
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Новости о коронавирусе в мире 23 февраля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии в мире выявили более 428 миллионов больных коронавирусом и более 5,9 миллиона смертей среди пациентов.
По состоянию на сегодняшний день больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Германия, Россия, Бразилия и Индия.
Смертность от коронавируса в мире за прошедшую неделю / Инфографика 24 канала
Насколько опасен новый вариант Омикрона: заявление ВОЗ
Источник: MedicalXpress
Возникновение нового варианта штамма коронавируса Омикрон вызвало беспокойство у многих ученых. Теперь специалисты выяснили, что он не опаснее первоначального варианта Омикрона.
Исследование коронавируса
Некоторые болезни желудка повышают риск постковидного синдрома
Источник: Medscape
Датские ученые обнаружили еще один существенный фактор развития длительных симптомов коронавируса – воспалительные заболевания кишечника. Люди с болезнью Крона и язвенным колитом в 1,5 – 3 раза чаще страдают постковидным синдромом.