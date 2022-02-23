Новини про коронавірус в Україні 23 лютого
В Україні 25 тисяч інфікованих і понад 3 тисячі госпіталізованих з COVID-19
Джерело: МОЗ
До лікарень потрапили 3 140 людей з COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 297 пацієнтів. Натомість одужали – 37 432 людей, що є рекордною кількістю від початку пандемії.
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Темпи тестування зросли
За минулу добу в Україні провели 113 396 тестів на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:
- 47 206 – методом ПЛР;
- 5 691 – методом ІФА;
- 60 499 – досліджень експрес-тестами на антиген.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 3699;
- Вінницька область – 523;
- Волинська область – 786;
- Дніпропетровська область – 2343;
- Донецька область – 1523;
- Житомирська область – 870;
- Закарпатська область – 385;
- Запорізька область – 1274;
- Івано-Франківська область – 424;
- Київська область – 1317;
- Кіровоградська область – 414;
- Луганська область – 701;
- Львівська область – 557;
- Миколаївська область – 1120;
- Одеська область – 1142;
- Полтавська область – 1686;
- Рівненська область – 617;
- Сумська область – 591;
- Тернопільська область – 372;
- Харківська область – 767;
- Херсонська область – 792;
- Хмельницька область – 1173;
- Черкаська область – 1323;
- Чернівецька область – 294;
- Чернігівська область – 369.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика поширення COVID-19
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 783 835 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 23 лютого одужали 4 023 033 людини. Втім, на жаль, хвороба забрала життя 105 229 наших громадян.
Скільки українців зробили щеплення проти коронавірусу та якими вакцинами
Джерело: МОЗ
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 мешканців країни, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, дві дози – 15 175 097 людей. Додаткову дозу для посилення дії вакцини зробили 27, 4 тисячі людей. Бустерне щеплення отримали близько 702 тисячі громадян.
Які вакцини обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 017 894,
- Coronavac – 5 004 363,
- AstraZeneca – 1 639 788,
- Moderna – 1 542 738,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Якою буде захворюваність на початку березня: у НАН дали новий прогноз поширення COVID-19
Джерело: НАН України
Вчені Національної академії наук опублікували актуальний прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні на початку березня. Добова захворюваність коливатиметься від 13 до 26 тисяч випадків. При цьому, за прогнозами вчених, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 23 799 протягом тижня 23 лютого – 1 березня 2022 року. Та 20 076 – впродовж тижня 2 – 8 березня 2022 року.
Прогнозована кількість нових випадків за результатами обчислень статистичною моделлю Prophet / Інфографіка НАН
Жовту зону карантину знову скоротили: актуальна карта МОЗ
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило карантинну карту України. Кількість областей у жовтій зоні зменшилась – у ній залишились всього три області: Львівська, Харківська та Чернівецька.
У червоній зоні карантину як і раніше 5 областей;
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Луганська,
- Рівненська,
- Хмельницька.
В інших регіонах помаранчевий рівень епіднебезпеки.
Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ
Ляшко розповів, що потрібно, аби в Україні скасували карантин
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що карантинні обмеження в Україні можуть послабити вже весною або літом. Натомість скасувати карантин можуть при високих рівнях вакцинації – від 70% дорослого населення.
Стало відомо, коли українці зможуть щепитися вакциною власного виробництва
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко очікує, що вже в середині весни з лінії зійде перша українська вакцина вироблена в Україні. Керівник відомства наголошує, що питання розробки української вакцини – на порядку денному.
У МОЗ дозволили відкривати флакон вакцини для одного пацієнта
Джерело: 24 канал
В Україні відтепер лікарі можуть відкривати флакон із багатодозною вакциною проти COVID-19 для одного пацієнта. Тобто лікарям не потрібно чекати, поки збереться необхідна кількість людей для вакцинації.
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Новини про коронавірус у світі 23 лютого
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Від початку пандемії у світі виявили понад 428 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,9 мільйона смертей серед пацієнтів.
Станом на сьогодні найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Німеччина, Росія, Бразилія та Індія.
Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу
Наскільки небезпечний новий варіант Омікрону: заява ВООЗ
Джерело: MedicalXpress
Виникнення нового варіанту штаму коронавірусу Омікрон викликало занепокоєння в багатьох науковців. Тепер фахівці з'ясували, що він не небезпечніший за початковий варіант Омікрона.
Дослідження коронавірусу
Деякі хвороби шлунка підвищують ризик постковідного синдрому
Джерело: Medscape
Данські вчені виявили ще один суттєвий фактор розвитку тривалих симптомів коронавірусу – запальні захворювання кишківника. Люди з хворобою Крона та виразковим колітом у 1,5 – 3 рази частіше страждають від постковідного синдрому.