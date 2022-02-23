Новини про коронавірус в Україні 23 лютого

В Україні 25 тисяч інфікованих і понад 3 тисячі госпіталізованих з COVID-19

Джерело: МОЗ

До лікарень потрапили 3 140 людей з COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 297 пацієнтів. Натомість одужали – 37 432 людей, що є рекордною кількістю від початку пандемії.

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Темпи тестування зросли

За минулу добу в Україні провели 113 396 тестів на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

47 206 – методом ПЛР;

5 691 – методом ІФА;

60 499 – досліджень експрес-тестами на антиген.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 3699;

Вінницька область – 523;

Волинська область – 786;

Дніпропетровська область – 2343;

Донецька область – 1523;

Житомирська область – 870;

Закарпатська область – 385;

Запорізька область – 1274;

Івано-Франківська область – 424;

Київська область – 1317;

Кіровоградська область – 414;

Луганська область – 701;

Львівська область – 557;

Миколаївська область – 1120;

Одеська область – 1142;

Полтавська область – 1686;

Рівненська область – 617;

Сумська область – 591;

Тернопільська область – 372;

Харківська область – 767;

Херсонська область – 792;

Хмельницька область – 1173;

Черкаська область – 1323;

Чернівецька область – 294;

Чернігівська область – 369.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 783 835 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 23 лютого одужали 4 023 033 людини. Втім, на жаль, хвороба забрала життя 105 229 наших громадян.

Скільки українців зробили щеплення проти коронавірусу та якими вакцинами

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 712 650 мешканців країни, з них отримали першу дозу – 15 712 648 людей, дві дози – 15 175 097 людей. Додаткову дозу для посилення дії вакцини зробили 27, 4 тисячі людей. Бустерне щеплення отримали близько 702 тисячі громадян.

Які вакцини обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 7 017 894,

Coronavac – 5 004 363,

AstraZeneca – 1 639 788,

Moderna – 1 542 738,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Якою буде захворюваність на початку березня: у НАН дали новий прогноз поширення COVID-19

Джерело: НАН України

Вчені Національної академії наук опублікували актуальний прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні на початку березня. Добова захворюваність коливатиметься від 13 до 26 тисяч випадків. При цьому, за прогнозами вчених, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 23 799 протягом тижня 23 лютого – 1 березня 2022 року. Та 20 076 – впродовж тижня 2 – 8 березня 2022 року.



Прогнозована кількість нових випадків за результатами обчислень статистичною моделлю Prophet / Інфографіка НАН

Жовту зону карантину знову скоротили: актуальна карта МОЗ

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинну карту України. Кількість областей у жовтій зоні зменшилась – у ній залишились всього три області: Львівська, Харківська та Чернівецька.

У червоній зоні карантину як і раніше 5 областей;

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Луганська,

Рівненська,

Хмельницька.

В інших регіонах помаранчевий рівень епіднебезпеки.



Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ

Ляшко розповів, що потрібно, аби в Україні скасували карантин

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що карантинні обмеження в Україні можуть послабити вже весною або літом. Натомість скасувати карантин можуть при високих рівнях вакцинації – від 70% дорослого населення.

Стало відомо, коли українці зможуть щепитися вакциною власного виробництва

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко очікує, що вже в середині весни з лінії зійде перша українська вакцина вироблена в Україні. Керівник відомства наголошує, що питання розробки української вакцини – на порядку денному.

У МОЗ дозволили відкривати флакон вакцини для одного пацієнта

Джерело: 24 канал

В Україні відтепер лікарі можуть відкривати флакон із багатодозною вакциною проти COVID-19 для одного пацієнта. Тобто лікарям не потрібно чекати, поки збереться необхідна кількість людей для вакцинації.

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Новини про коронавірус у світі 23 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Від початку пандемії у світі виявили понад 428 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,9 мільйона смертей серед пацієнтів.

Станом на сьогодні найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Німеччина, Росія, Бразилія та Індія.



Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу

Наскільки небезпечний новий варіант Омікрону: заява ВООЗ

Джерело: MedicalXpress

Виникнення нового варіанту штаму коронавірусу Омікрон викликало занепокоєння в багатьох науковців. Тепер фахівці з'ясували, що він не небезпечніший за початковий варіант Омікрона.

Дослідження коронавірусу

Деякі хвороби шлунка підвищують ризик постковідного синдрому

Джерело: Medscape

Данські вчені виявили ще один суттєвий фактор розвитку тривалих симптомів коронавірусу – запальні захворювання кишківника. Люди з хворобою Крона та виразковим колітом у 1,5 – 3 рази частіше страждають від постковідного синдрому.