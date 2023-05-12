Стремительного повышения температуры еще не будет. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда существенно потеплеет

По предварительным расчетам, стремительной и жаркой погоды практически до конца мая не будет. В частности, во второй декаде месяца очень высокие значения температуры не ожидаются.

Конечно же, к концу мая немного потеплеет. Особенно в дневные часы, когда будет солнечно и без осадков.

Если, например, посмотреть на график температуры по Киеву, то каждый день по +1 – 2 градуса до 15 числа. 12 и 13 мая +20, 14 и 15 – +22. То есть понемногу поднимается, но выше этих меток, выше +25 в большинстве областей не ожидаем,

– отмечает Наталья Птуха.

В то же время добавляет, разве что кое-где на Юге в отдельные дни может быть несколько более высокая температура. Однако об очень жаркой погоде речь не идет.