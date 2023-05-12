Стрімкого підвищення температури ще не буде. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли суттєво потеплішає

За попередніми розрахунками, стрімкої та спекотної погоди практично до кінця травня не буде. Зокрема, у другій декаді місяця дуже високі значені температури не очікуються.

Звичайно ж, до кінця травня трохи потеплішає. Особливо в денні години, коли буде сонячно та без опадів.

Якщо, наприклад, подивитися на графік температури по Києву, то кожен день по +1 – 2 градуси до 15 числа. 12 і 13 травня +20, 14 і 15 – +22. Тобто потрохи підіймається, але вище цих позначок, вище +25 у більшості областей не очікуємо,

– зазначає Наталія Птуха.

Водночас додає, хіба що подекуди на Півдні в окремі дні може бути дещо вища температура. Однак, про дуже спекотну погоду не йдеться.