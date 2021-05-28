Кроме того, страну накроет шквальный ветер, который будет достигать до 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +26 градусов.

Кстати Жара будет меняться местами с похолоданием: какой будет погода в июне

Дожди будут обильными

На севере, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях 28 мая будут умеренные, местами значительные дожди. В других регионах прогнозируют кратковременные осадки.

Грозы будут везде, кроме запада, на юге и востоке – местами.

На выходных прогнозируют мокрую погоду

Все выходные будут сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Правда, ночью 29 мая в большинстве западных областей осадков не будет, а 30 мая в южных и центральных регионах. Ветер немного станет тише – 7 – 12 метров в секунду, хотя кое-где все еще будет порывистым.

Температура на западе, в Житомирской и Винницкой областях будет достигать +14...+19;

На востоке и юге – +23...+28;

На остальной территории – +17...+22.

Когда дожди закончатся

Уже 31 мая – 1 июня в части Украины будет сухо. Только в западных и северных областях прогнозируют небольшие кратковременные дожди и грозы. После этого постепенно будет теплеть.