Крім того, країну накриє шквальний вітер, який сягатиме до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від +16 до +26 градусів.
До речі Спека мінятиметься місцями з похолоданням: якою буде погода у червні
Дощі будуть рясними
На Півночі, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях 28 травня будуть помірні, місцями значні дощі. В інших регіонах прогнозують короткочасні опади.
Грози будуть скрізь, крім Заходу, на Півдні та Сході – місцями.
На вихідних прогнозують мокру погоду
Усі вихідні супроводжуватимуться короткочасними дощами та грозами. Щоправда, вночі 29 травня у більшості західних областей опадів не буде, а 30 травня у південних та центральних регіонах. Вітер трохи стишиться – 7 – 12 метрів за секунду, хоча подекуди все ще буде рвучким.
- Температура на Заході, Житомирській та Вінницькій областях сягатиме +14...+19;
- На Сході та Півдні – +23...+28;
- На решті території – +17...+22.
Коли дощі закінчаться
Вже 31 травня – 1 червня в частині України буде сухо. Лише у західних та північних областях прогнозують невеликі короткочасні дощі та грози. Після цього поступово теплішатиме.
Прогноз погоди на 1 червня / Карта Укргідрометцентру