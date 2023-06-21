На этой неделе в Украине кратковременные дожди будут чередоваться с солнечной погодой. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Сколько еще будут дожди

В среду, 21 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди. Наталья Птуха объяснила, что это летние процессы. Прошел фронт, и соответственно после этого может снова быть солнечная погода.

В четверг преимущественно без осадков. Лишь на Западе кое-где кратковременный, но меньшей интенсивности дождь.

С пятницы активизируется новый процесс, так что снова будут кратковременные дожди и грозы. На остальной территории уже более спокойная погода, даже без осадков. Лишь днем по Северу еще могут быть. 24 июня в центральных и восточных областях. Там местами, совсем такие локальные, незначительные (дожди – 24 Канал),

– отметила синоптик.

Кстати, на следующей неделе в Украине будет наблюдаться похожая тенденция. Над Западом будет снова удерживаться нестабильная погода. Возможно развитие кучево-дождевых облаков. Впрочем, на остальных территориях нашего государства уже преимущественно без осадков.

Прогноз погоды на 21 июня / Скриншот из Укргидрометцентра