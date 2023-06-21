На цьому тижні в Україні короткочасні дощі чергуватимуться з сонячною погодою. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Скільки ще будуть дощі

У середу, 21 червня, в більшості областей України пройдуть дощі. Втім, Наталія Птуха пояснила, що це літні процеси. Пройшов фронт, і відповідно після цього може знову бути сонячна погода.

У четвер переважно без опадів. Лише на Заході подекуди короткочасний, але меншої інтенсивності дощ.

З п'ятниці активізується новий процес, тож знову будуть короткочасні дощі та грози. На решті території вже більш спокійна погода, навіть без опадів. Лише вдень по Півночі ще можуть бути. 24 червня у центральних та східних областях. Там місцями, зовсім такі локальні, незначні (дощі – 24 Канал),

– зазначила синоптикиня.

До речі, наступного тижня в Україні спостерігатиметься схожа тенденція. Над Заходом знову утримуватиметься нестабільна погода. Можливий розвиток купчасто-дощових хмар. Втім, на решті територій нашої держави вже переважно без опадів.

Прогноз погоди на 21 червня / Скриншот з Укргідрометцентру