О том, как узнал о войне, руководитель Офиса Президента рассказал в интервью. Он отметил, что в тот день вернулся с работы около 2 часов ночи.

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Было понимание, какая ситуация, потому что много было информации на тот момент. Но практически через час – полтора я уже получил и от разведки, и от военных информацию о начале боевых действий,

– сказал Ермак.

Он отметил, что получил информацию о боях и бомбардировках на границе. Политик быстро собрался и около 5 часов утра прибыл в Офис Президента. К тому времени глава государства уже был на месте.

Ермак отметил, что до последнего не верил, что Россия решится на полномасштабное вторжение.

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