Про те, як дізнався про війну, керівник Офісу Президента розповів у інтерв'ю. Він зазначив, що у той день повернувся з роботи близько 2 години ночі.

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Було розуміння, яка ситуація, тому що багато було інформації на той момент. Але практично за годину – півтори я уже отримав і від розвідки, і від військових інформацію про початок бойових дій,

– сказав Єрмак.

Він зазначив, що отримав інформацію про бої та бомбардування на кордоні. Політик швидко зібрався і близько 5 години ранку прибув в Офіс Президента. На той час глава держави вже був на місці.

Єрмак зазначив, що до останнього не вірив, що Росія наважиться на повномасштабне вторгнення.

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