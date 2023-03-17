Синоптики прогнозируют, что в Украине скоро начнутся тёплые солнечные дни. Почему до конца недели стоит обязательно просмотреть свой гардероб – расскажет далее 24 Канал.

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Самое время вытаскивать весенние вещи – в Украину возвращается тепло

В этот день, 17 марта, в большинстве регионов Украины будет сохраняться пасмурная прохладная погода. Однако, по прогнозам Укргидрометцентра, любителям тепла и солнышка недолго осталось скучать.

Совсем скоро по всей территории Украины столбики термометров начнут активно подниматься. В частности, уже в это воскресенье, 19 марта, температура вырастет до +15 градусов.

День, обещают, пройдет без осадков. Наблюдается лишь переменная облачность, однако украинцы все же смогут насладиться весенним солнцем.

Следующая неделя в Украине принесет еще больше удовольствий – тепло из западных областей плавно распространится на всю территорию нашего государства. А 21 марта синоптики вообще прогнозируют вплоть до 17 градусов выше нуля.

Заметим, что в конце недели можно будет прятать в шкаф зимние вещи, а им на смену доставать весенний гардероб. С воскресенья теплая погода окончательно позволит обувать кроссовки вместо сапог.

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Какую погоду прогнозируют в Украине 21 марта / Скриншот из Укргидрометцентра