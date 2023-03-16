Несмотря на то, что весна двигается вперед, зима решила напоследок "кольнуть" морозами. Следовательно, ночью 17 марта минусовая температура будет в западных областях.
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Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Ночью в восточных, большинстве северных, центральных областей и Крыма ожидается небольшой дождь. На остальной территории день пройдет без существенных осадков.
Ветер будет преобладать северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью в западных, Винницкой и северных областях составит от 1 до 4 градусов мороза.
В то же время на остальной территории температура воздуха будет составлять 2-7 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что в южной части Украины воздух прогреется до 12 градусов тепла, в Карпатах – не больше 6 градусов тепла.
Синоптики предупреждают об опасности
17 марта на высокогорье Ивано-Франковской области будет наблюдаться снеголавинная опасность 3-го уровня.
На высокогорье Закарпатской области возможна умеренная снеголавинная опасность 2-го уровня.
В горах Львовской и Черновицкой областей будет наблюдаться низкая снеголавинная опасность 1-го уровня.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Туристов призывают воздержаться от походов на высокогорье.
Прогноз от Наталки Диденко
Украинская синоптикиня Наталья Диденко опубликовала прогноз на 17 марта.
По ее словам, ночью в западных областях Украины морозы будут составлять от 1 до 6 градусов. На севере – от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза. Восток, юг и значительную часть центра прикроют облаками, поэтому ожидается 3-5 градусов тепла.
Диденко говорит, что днем минусы затихнут, поэтому средняя температура по Украине будет составлять 4-9 градусов тепла.
День 17 марта практически повсюду в Украине пройдет без осадков.
Погода в городах Украины
- Киев – +6...+8
- Ужгород – +7...+9
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +6...+8
- Черновцы – +8...+10
- Хмельницкий – +6...+8
- Луцк – +6...+8
- Ровно – +6...+8
- Житомир – +6...+8
- Винница – +7...+9
- Одесса – +8...+10
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +10...+12
- Симферополь – +9...+11
- Кропивницкий – +6...+8
- Черкассы – +6...+8
- Чернигов – +5...+7
- Суммы – +4...+6
- Полтава – +5...+7
- Днепр – +7...+9
- Запорожье – +10...+12
- Донецк – +9...+11
- Луганск – +8...+10
- Харьков – +8...+10
Прогноз погоды в Украине на 17 марта / Фото Укргидрометцентр