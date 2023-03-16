Несмотря на то, что весна двигается вперед, зима решила напоследок "кольнуть" морозами. Следовательно, ночью 17 марта минусовая температура будет в западных областях.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Ночью в восточных, большинстве северных, центральных областей и Крыма ожидается небольшой дождь. На остальной территории день пройдет без существенных осадков.

Ветер будет преобладать северный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью в западных, Винницкой и северных областях составит от 1 до 4 градусов мороза.

В то же время на остальной территории температура воздуха будет составлять 2-7 градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что в южной части Украины воздух прогреется до 12 градусов тепла, в Карпатах – не больше 6 градусов тепла.

Синоптики предупреждают об опасности

17 марта на высокогорье Ивано-Франковской области будет наблюдаться снеголавинная опасность 3-го уровня.

На высокогорье Закарпатской области возможна умеренная снеголавинная опасность 2-го уровня.

В горах Львовской и Черновицкой областей будет наблюдаться низкая снеголавинная опасность 1-го уровня.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Туристов призывают воздержаться от походов на высокогорье.

Прогноз от Наталки Диденко

Украинская синоптикиня Наталья Диденко опубликовала прогноз на 17 марта.

По ее словам, ночью в западных областях Украины морозы будут составлять от 1 до 6 градусов. На севере – от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза. Восток, юг и значительную часть центра прикроют облаками, поэтому ожидается 3-5 градусов тепла.

Диденко говорит, что днем минусы затихнут, поэтому средняя температура по Украине будет составлять 4-9 градусов тепла.

День 17 марта практически повсюду в Украине пройдет без осадков.

Погода в городах Украины

Киев – +6...+8

Ужгород – +7...+9

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +7...+9

Одесса – +8...+10

Николаев – +7...+9

Херсон – +10...+12

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Суммы – +4...+6

Полтава – +5...+7

Днепр – +7...+9

Запорожье – +10...+12

Донецк – +9...+11

Луганск – +8...+10

Харьков – +8...+10

Прогноз погоды в Украине на 17 марта / Фото Укргидрометцентр