Попри те, що весна рухається вперед, зима вирішила наостанок "кольнути" морозами. Відтак, уночі 17 березня мінусова температура буде у західних областях.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Вночі у східних, більшості північних, центральних областей та в Криму очікується невеликий дощ. Натомість на решті території день пройде без істотних опадів.

Вітер переважатиме північний, 7-12 метрів за секунду. Температура вночі у західних, Вінницькій та північних областях становитиме від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу.

Водночас на решті території температура повітря становитиме 2-7 градусів тепла. Синоптики прогнозують, що у південній частині Україні повітря прогріється до 12 градусів тепла, в Карпатах – не більше 6 градусів тепла.

Синоптики попереджають про небезпеку

17 березня на високогір'ї Івано-Франківської області спостерігатиметься сніголавинна небезпека 3-го рівня.

На високогір'ї Закарпатської області можлива помірна сніголавинна небезпека 2-го рівня.

Водночас у горах Львівської та Чернівецької областей спостерігатиметься низька сніголавинна небезпека 1-го рівня.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Туристів закликають утриматись від походів на високогір'я.

Прогноз від Наталки Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко опублікувала власний прогноз на 17 березня.

За її словами, вночі у західних областях України морози становитимуть від 1 до 6 градусів. На півночі – від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу. Схід, південь та значну частину центру прикриє хмарами, тому тут очікується 3-5 градусів тепла.

Діденко каже, що вдень "мінуси" затихнуть, тому середня температура по Україні складатиме 4-9 градусів тепла.

День 17 березня практично повсюди в Україні пройде без опадів.

Погода у містах України

Київ – +6...+8

Ужгород – +7...+9

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +6...+8

Вінниця – +7...+9

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +7...+9

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +9...+11

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +5...+7

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +8...+10

Харків – +8...+10

Прогноз погоди в Україні на 17 березня / Фото Укргідрометцентр