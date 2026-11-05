Когда Путин хочет, чтобы боевые действия остановились, – они останавливаются, – Зеленский

Зеленский заявил, что Россия может остановить войну, если этого пожелает Путин / Скриншот из видео
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия способна остановить войну, если глава Кремля Владимир Путин проявит такое желание и будет соблюдать соответствующие условия. Это подтвердила гуманитарная миссия, проведенная в Олешках.
Об этом глава государства заявил во время выступления на специальной панели, посвященной Украине, в рамках 30-го Иберо-американского саммита.
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Какие подробности из заявления президента?
Зеленский перед европейскими лидерами рассказал, что в Украине была проведена гуманитарная операция в Олешках, которую координировали совместно с первой леди США.
Эта операция доказала одну очень простую вещь: когда Путин хочет, чтобы боевые действия прекратились – они прекращаются
Он добавил, что на время в Олешках действительно воцарилась тишина, обстрелов не было, и благодаря этому удалось спасти сотни жизней.
Подобную аналогию Зеленский провел и с находящимися в плену украинцами. Когда Путин принимает такое решение, они возвращаются домой. Это также касается украинских детей, похищенных Россией.
Речь идет о десятках тысяч детей – огромном количестве. Это одно из самых ужасных преступлений этой войны. Россия увезла с украинской земли тысячи детей. К слову, ранее глава государства в своем телеграмм-канале отметил, что в настоящее время Украине удалось вернуть домой 2790 детей из более 20 тысяч похищенных оккупантами.
Теперь же, как отметил президент, ситуация стала еще страшнее: Россия уже начала отправлять в свою армию некоторых похищенных украинских детей, за годы войны достигших совершеннолетия.
Это ужасно, и этому должен быть положен конец. Единственный способ остановить это – сделать так, чтобы мир узнал о происходящем
Он призвал говорить об этом публично, обращать внимание на проблему и постоянно напоминать о преступлениях России.
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