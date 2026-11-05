Украине удалось вернуть 2790 из более чем 20 тысяч похищенных Россией детей, – Зеленский

Глава государства сообщил в своем телеграм-канале, что на данный момент Украине удалось вернуть домой 2790 детей из более чем 20 тысяч похищенных оккупантами.

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Координация усилий и помощь энергетике

Случай с каждым ребенком остается чрезвычайно сложной задачей из-за постоянного сопротивления России во время поиска, проверки и возвращения несовершеннолетних.

Украина активно сотрудничает с Ватиканом, странами Ближнего Востока и другими международными партнерами в целях возвращения маленьких граждан на родину.

В ходе переговоров Зеленского и Эспота Саморы было подробно обсуждено, какими конкретными шагами может помочь Андорра. Стороны договорились о скорейшем взаимодействии профильных команд.

Помимо гуманитарного направления, лидеры сосредоточились на вопросах энергетической безопасности. Президент проинформировал коллегу о ситуации после очередных российских ударов по инфраструктуре, подчеркнув, что любая поддержка энергосектора в преддверии зимы критически важна для защиты украинцев.

Напомним, что похищение людей для России – привычная практика. В частности, в октябре стало известно, что оккупанты принудительно вывезли 25 человек из Харьковской области в неизвестном направлении под видом "эвакуации".