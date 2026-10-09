О похищении мирных жителей из временно оккупированной части области сообщил Дмитрий Лубинец. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека, среди них есть дети, молодежь и пожилые люди.

Детали "эвакуации" по-русски

Сами же захватчики в своих Telegram-каналах цинично называют похищение "операцией спасения" и "эвакуацией". Однако Лубинец подчеркнул, что оккупанты вывозят людей против их воли, запугивают и не оставляют никакого выбора.

Самое страшное – никто не знает, где эти люди сейчас и в каких условиях они находятся. Больше всего в этой истории меня беспокоит судьба детей. Их вывозят, их данные собирают – а родители и родные могут даже не знать, где они,

– написал омбудсмен.

Лубинец добавил, что принудительное перемещение и депортация людей с оккупированной территории являются нарушением статьи 49 Женевской конвенции.

Чтобы найти похищенных людей, омбудсмен обратился к уполномоченной по правам человека в России. От российской стороны он требует указать местонахождение депортированных людей, предоставить полные списки, сообщить об условиях их содержания и вернуть их в Украину. С соответствующим призывом Лубинец обратился также к ООН и Международному комитету Красного Креста.

Кроме того, захватчики запустили Telegram-бот якобы для регистрации на выезд, где выманивают паспортные данные, номера телефонов и адреса граждан. Уполномоченный по правам человека предупредил жителей ТОТ и призвал ни в коем случае не отправлять туда личные документы своих семей или детей.

Подобные преступления оккупантов

Напомним, ранее мы писали о критической ситуации в оккупированной Херсонской области, где захватчики блокируют эвакуацию. В частности, в Олешках россияне маскировали взрывчатку под обычные продукты питания, чтобы навредить местным жителям.

Из-за таких действий и отсутствия гуманитарных коридоров люди вынуждены бежать пешком, преодолевая десятки километров по заминированным территориям.