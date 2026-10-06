Об этом в эфире 24 Канала рассказала начальница Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко. Украинские военные делают все возможное, чтобы помочь мирным жителям. Там уже удалось провести две масштабные операции по доставке продуктов. Всего было передано около 10 тонн различных продуктов питания.

Олешки в зоне боевых действий

Как подчеркнула Гасаненко, продукты дадут жителям шанс продержаться. Однако нужно сделать все возможное, чтобы все-таки провести эвакуацию населения. Олешки сейчас фактически находятся в "окружении". С одной стороны – протока Конка, с другой – оккупанты и заминированные дороги и поля.

Люди вынуждены рисковать и пробираться по минным полям в сторону села Раденск, чтобы добыть продукты для родных и вернуться обратно. Некоторые не имеют возможности уехать, ведь ухаживают за пожилыми или малоподвижными людьми. Также в городе сейчас находится около 35 детей, которых опасно вести по заминированным полям.

В городе уже несколько лет нет электричества и газоснабжения. Понятно, что нет отопления и медицинского обслуживания. Никого из представителей оккупационных "властей" в Олешках нет. Там только оккупанты,

– отметила Гасаненко.

В свое время оккупационные "власти" якобы давали поручение подготовить списки для эвакуации. Впоследствии эти списки должны были объединить с другими, которые готовила Украина, и запустить процесс. Теперь местный гауляйтер Сальдо рассказывает, что никто не хочет эвакуироваться, а уехать оттуда якобы не составляет труда.

Как живут люди в Олешках: смотрите видео 24 Канала

Были жуткие случаи

По словам Гасаненко, уже были случаи, когда россияне откровенно издевались над местным населением. Однажды там замаскировали взрывчатку под продукты.

Мне известно о таких случаях, когда российские военные закладывали взрывчатку в тару и маскировали ее под продукты. Вот так они сочувствуют людям, которые просто ищут еду. Просто цинизм,

– отметила Гасаненко.

Добавим, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что с Международным комитетом Красного Креста и ООН уже была согласована идея организовать безопасный коридор для эвакуации гражданского населения. Однако Россия продолжает блокировать эвакуацию. Ситуация в Олешках и Голой Пристани остается критической.